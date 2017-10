Rupiah Menguat 12 Poin

Metrotvnews.com, Jakarta; Mata uang rupiah mengalami penguatan pada penutupan perdagangan hari ini. Rupiah kembali mengalami penguatan setelah beredar kabar positif dari rilis data ekonomi.



Bloomberg Kamis 5 Oktober 2017, mencatat mata uang rupiah mengalami penguatan sebanyak 12 poin atau 0,09 persen dengan berada sebanyak Rp13.464 per USD.

Yahoo Finance juga menunjukan adanya penguatan. Data Yahoo merilis rupiah menguat sebanyak 13 poin atau 0,10 persen dengan berada pada Rp13.460 per USD. Bank Indonesia (BI) merekam mata uang rupiah mengalami penguatan sebanyak enam poin dengan berada pada Rp13.483 per USD.



Analis Senior PT Binaartha Sekuritas Reza Priyambada menuturkan ‎ penguatan yang terjadi baru awal dan masih harus kembali diuji ketahanannya. DIa mewanti agar investor tetap mewaspadai berbagai sentimen yang dapat membuat pergerakan rupiah kembali variatif.



"Rupiah kami perkirakan akan bergerak di kisaran support Rp13.548 per USD, sedangkan resisten akan berada di Rp13.460 per USD," jelas Reza.



‎Pergerakan rupiah mampu kembali menguat, Reza menyatakan, seiring aksi jual mata uang Negeri Paman Sam di pelaku pasar. Tampaknya pelaku pasar memanfaatkan kenaikan USD sebelumnya yang banyak didukung oleh rilis kenaikan data-data ekonominya, sehingga dapat merealisasikan keuntungan.



"Spekulasi yang beredar di pasar, di mana calon pengganti Yellen sebagai Gubernur The Fed dianggap kurang hawkish menjadi salah satu penekan USD," ujar Reza.



Indikasi pelemahan pun, lanjut dia, terlihat saat Menteri Keuangan AS lebih memilih Jerome Powell dibandingkan Kevin Warsh sebagai Gubernur The Fed. Powell dianggap lebih dovish sehingga berimbas pada pelemahan USD.



Sementara dari dalam negeri, dia menjelaskan, masih minim sentimen, tapi mata uang Garuda mampu memanfaatkan momentum tersebut. Pada akhirnya, rupiah mampu menguat terhadap USD.





