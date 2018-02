Rupiah Ditutup ke Rp13.612/USD

Jakarta: Mata uang rupiah melemah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat (AS). Melemahnya mata uang rupiah karena kenaikan yield obligasi AS yang mensinyalkan perbaikan bagi perekonomian AS.



Bloomberg, Selasa, 20 Februari 2018, mencatat mata uang rupiah melemah 52 poin dengan berada pada Rp13.612 per USD. Yahoo Finance melansir mata uang rupiah melemah 54 poin atau 0,40 persen. Bank Indonesia (BI) merekam mata uang rupiah jatuh 32 poin dengan berada pada Rp13.573 per USD.

Mata uang rupiah bergerak bervariasi terhadap mata uang negara lainnya. Mata uang rupiah turun 11,19 poin terhadap euro dengan berada pada Rp16.819 per euro. Mata uang rupiah turun 15,37 poin terhadap poundsterling dengan berada pada Rp18.992 per poundsterling.



Analis Samuel Sekuritas indonesia Ahmad Mikail memperkirakan indeks dolar menguat. Akibatnya dolar AS kemungkinan bergerak menguat hari ini dibandingkan dengan mata uang utama lainya seiring naiknya yield obligasi AS dan kembali naiknya pasar saham AS.



"Rupiah diperkirakan bergerak stabil jelang lelang surat utang negara hari ini. Kemungkinan masuknya arus modal asing ke pasar primer sukuk negara hari ini dapat menjaga nilai tukar rupiah. Rupiah diperkirakan bergerak stabil di level Rp13.500 per USD-Rp13.600 per USD," jelas Ahmad.







(SAW)