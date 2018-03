Rupiah Pagi Dibuka Menguat ke Rp13.749/USD

Jakarta: Gerak nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Rabu pagi tercatat menguat dibandingkan dengan penutupan sore di hari sebelumnya di posisi Rp13.752 per USD. Sejumlah sentimen positif diharapkan bisa terus berdatangan dan memberi efek terhadap penguatan gerak nilai tukar rupiah di sepanjang hari.



Mengutip Bloomberg, Rabu, 14 Maret 2018, nilai tukar rupiah pada perdagangan pagi dibuka menguat ke Rp13.749 per USD. Sedangkan day range nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp13.735 hingga Rp13.749 per USD dengan year to date return di minus 1,35 persen. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp13.523 per USD.

Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average turun 171,58 poin atau 0,68 persen menjadi ditutup di 25.007,03 poin. Indeks S&P 500 berkurang 17,71 poin atau 0,64 persen menjadi berakhir di 2.765,31 poin. Indeks Komposit Nasdaq ditutup turun 77,31 poin atau 1,02 persen menjadi 7.511,01 poin.





Sumber: Bloomberg



Indeks Harga Konsumen (IHK) untuk semua konsumen perkotaan meningkat 0,2 persen pada Februari disesuaikan secara musiman, sesuai dengankonsensus pasar, Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan. Selama 12 bulan terakhir, indeks semua item atau barang naik 2,2 persen sebelum penyesuaian secara musiman.



Indeks untuk semua item dikurangi makanan dan energi meningkat 0,2 persen pada Februari, dan naik 1,8 persen selama 12 bulan terakhir, angka yang sama dengan dua bulan sebelumnya. Inflasi komoditi cukup jinak, seperti yang terlihat pada harga-harga pangan, bahan bakar dan mobil.



Sedangkan pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi USD1,2397 dari USD1,2336 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris naik menjadi USD1,3977 dari USD1,3906 pada sesi sebelumnya. Dolar Australia turun menjadi USD0,7867 dari USD0,7877.



Sedangkan USD dibeli 106,64 yen Jepang, lebih tinggi dari 106,37 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Kemudian USD juga turun menjadi 0,9439 franc Swiss dari 0,9466 franc Swiss, dan menguat menjadi 1,2942 dolar Kanada dari 1,2828 dolar Kanada.









