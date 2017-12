Rupiah Dibuka Menguat ke Rp13.568/USD

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat (AS) dibuka menguat, menyusul suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) yang ditetapkan sebesar 4,25 persen.



Mengutip Bloomberg, Jumat, 15 Desember 2017, rupiah dibuka menguat ke posisi Rp13.568 per USD. Rupiah terus bergerak menguat hingga mencapai 12 poin atau setara 0,09 persen ke posisi Rp13.564 per USD.

Adapun rentang gerak mata uang Garuda pada pagi ini terpantau berada di Rp13.561-Rp13.575 per USD. Sementara itu year to date (ytd) return rupiah sebesar 0,76 persen.



Sedangkan mengutip data Yahoo Finance, rupiah diperdagangkan menguat ke level Rp13.572 per USD. Rupiah menguat hingga mencapai satu persen atau 0,01 persen.



Sebelumnya, Analis Samuel Sekuritas Ahmad Mikail mengungkapkan momentum pelemahan terhadap rupiah sepertinya sudah berakhir pasca kenaikan tingkat suku bunga The Fed.



"Data konsumsi dan impor Tiongkok yang membaik di November serta masih stabilnya harga minyak di atas USD60 per barel dapat menjadi katalis positif terhadap rupiah," ujar dia dalam hasil risetnya, Jumat, 15 Desember 2017.



Namun demikian, jelang rilis data perdagangan ekspor impor Indonesia yang diperkirakan sedikit lebih rendah di November, dapat menjadi katalis negatif dan menahan laju penguatan rupiah lebih lanjut.



"Rupiah diperkirakan bergerak menguat di kisaran Rp13.550 per USD-Rp13.750 per USD," pungkasnya.





(AHL)