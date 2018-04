Rumah Sakit Hermina Bidik Rp1,75 Triliun dari IPO

Jakarta: Perusahaan yang menaungi rumah sakit Hermina, PT Medikaloka Hermina berencana menjalankan penawaran umum perdana saham atau Initial Public Offering (IPO) sebanyak 351,4 juta saham. Adapun angka itu setara dengan 11,8 persen dari modal ‎yang ditempatkan dan disetor penuh‎ perseroan.



Menurut Presiden Direktur PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia Hendra Purnama, perusahaan melepas 351,4 juta saham di harga kisaran Rp3.700-5.000 per saham. Dengan aksi korporasi itu, dana segar yang bisa didapat mencapai sebesar Rp1,3 triliun sampai Rp1,75 triliun.

"Harga saham yang kami tawarkan dikisaran Rp3.700 per saham hingga Rp5.000 per saham," ucap Hendra, ditemui dalam acara 'Due Diligence Meeting & Public Expose IPO Medikaloka Hermina', di Jakarta, Rabu, 18 April 2018.



Presiden Direktur Medikaloka Hermina Hasmoro menjelaskan dana dari hasil IPO setelah dikurangi biaya emisi masing-masing sebesar 25 persen untuk pengembangan rumah sakit baru, pembelian peralatan medis, dan penurunan utang. Kemudian, dana akan digunakan untuk pembiayaan kegiatan operasional sehari-hari.



Demi kesuksesan aksi korporasi IPO, Hasmoro menyatakan, ‎perusahaan menunjuk PT Citigroup Sekuritas Indonesia, PT Credit Suisse Sekuritas Indonesia, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, dan PT Mandiri Sekuritas sebagai pelaksana emisi efek atau joint lead underwriters (JLUs).



Selain melempar saham, ‎Hasmoro menyebutkan, perusahaan menjatahkan saham kepada karyawan sebanyak-banyaknya 2 juta lembar dari saham IPO melalui program Employee Stock Allocation (ESA).



"Kami juga memberikan opsi saham kepada manajemen dan karyawan sebanyak-banyaknya tiga persen dari modal disetor dan ditempatkan setelah IPO melalui program Management and Employee Stock Option Plan (MESOP)," tutur Hasmoro.



Dengan melakukan IPO, ia menerangkan, perus‎ahaan berencana menjalankan masa penawaran awal atau bookbuilding pada 18-26 April 2018. Pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan dapat terbit pada 7 Mei 2018.



"Adapun pelaksanaan penawaran umum akan dilaksanakan pada 9-11 Mei 2018. K‎ami berharap, saham Hermina bisa dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 16 Mei 2018," pungkas Hasmoro.





(ABD)