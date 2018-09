Rupiah Meredup ke Rp14.920/USD

Jakarta: Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Kamis pagi tercatat meredup dibandingkan dengan perdagangan sore di hari sebelumnya di posisi Rp14.910 per USD. USD perlahan mulai perkasa usai the Fed kembali menaikkan suku bunga acuan sebanyak 25 basis poin (bps).



Mengutip Bloomberg, Kamis, 27 September 2018, nilai tukar rupiah pada perdagangan pagi dibuka melemah ke Rp14.920 per USD. Day range nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp14.917 hingga Rp14.921 per USD dengan year to date return di 10,06 persen. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp14.711 per USD.

Di sisi lain, indeks USD yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama naik sebanyak 0,05 persen menjadi 94,1791 di akhir perdagangan. Pada akhir perdagangan New York, euro jatuh menjadi USD1,1762 dari USD1,1767 di sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi USD1,3184 dari USD1,3186 di sesi sebelumnya.







Sementara itu, dolar Australia naik ke USD0,7276 dibandingkan dengan USD0,7249. Kemudian USD dibeli 112,83 yen Jepang, lebih rendah dibandingkan dengan 112,93 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Lalu USD menguat menjadi 0,9650 franc Swiss dibandingkan dengan 0,9649 franc Swiss, dan naik menjadi 1,3002 dolar Kanada dibandingkan dengan 1,2950 dolar Kanada.



Sedangkan indeks Dow Jones Industrial Average turun 106,93 poin atau 0,40 persen menjadi berakhir di 26.385,28 poin. Indeks S&P 500 turun 9,59 poin atau 0,33 persen menjadi ditutup di 2.905,97 poin. Indeks Komposit Nasdaq berkurang 17,10 poin atau 0,21 persen, menjadi berakhir di 7.990,37 poin.



The Fed pada Rabu waktu setempat menaikkan suku bunga jangka pendek sebesar seperempat persentase poin atau 25 basis poin yang merupakan kenaikan suku bunga ketiga tahun ini dan langkah kedelapan sejak akhir 2015.









(ABD)