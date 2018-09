Rupiah Masih akan Melemah di Awal September

Rencana kenaikan suku bunga bank sentral Amerika Serikat (AS) The Fed pada September 2018 dinilai sebagai pemicu anjloknya nilai t…

rupiah Minggu, 02 Sep 2018 19:00 Minggu, 02 Sep 2018 19:00

Ekonom Institute for Development of Econimics and Finance (Indef), Aviliani menyampaikan, larangan membawa Uang Kertas Asing (UKA)…