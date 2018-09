Rupiah Menguat ke Rp14.855/USD

Jakarta: Pergerakan nilai tukar rupiah hingga penutupan perdagangan sore ini makin melemah. Nilai tukar Paman Sam terpantau menguat.



Mengutip Bloomberg, Selasa, 18 September 2018, rupiah ditutup ke level Rp14.855 per USD dibandingkan perdagangan sebelumnya yang berada di posisi Rp14.897 per USD.

Gerak mata uang Garuda ini terus menguat hingga mencapai 25 poin atau setara 0,17 persen. Sementara itu rentang gerak rupiah pada perdagangan sore ini berada di posisi Rp14.855 per USD hingga Rp14.933 per USD.



Senada, mencatat data Yahoo Finance, rupiah berada di level Rp14.850 per USD. Rupiah melemah hingga mencapai 20 poin atau setara 0,13 persen dari pembukaan perdagangan di posisi Rp14.835 per USD.



Sementara itu mengutip kurs tengah Bank Indonesia, Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor) USD-IDR, rupiah diperdagangkan di Rp14.908 per USD.



Sebelumnya indeks dolar AS mengalami penurunan besar dalam sesi perdagangan Senin sore waktu setempat. Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, turun 0,45 persen menjadi 94,4990.



Pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi 1,1685 dolar dari 1,1632 dolar di sesi sebelumnya, dan pound Inggris naik menjadi 1,3161 dolar dari 1,3066 dolar AS pada sesi sebelumnya.



Sementara itu dolar Australia naik menjadi 0,7181 dolar dari 0,7165 dolar. Dolar AS membeli 111,87 yen Jepang, lebih rendah dari 112,01 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Sedangkan dolar AS turun menjadi 0,9623 franc Swiss dari 0,9668 franc Swiss, dan turun menjadi 1,3026 dolar Kanada dari 1,3031 dolar Kanada.



Pemerintah AS diperkirakan akan membuat pengumuman tentang perdagangan dengan Tiongkok pada Senin malam, kemungkinan adanya pengenaan tarif baru, menurut Presiden Donald Trump.





