Indeks Masih Bisa Menuju ke Level 6.000

Jakarta: ‎Gerak Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan masih bisa mengalami perbaikan untuk mencapai ke posisi 6.000. Pasalnya, sentimen dari domestik cukup positif untuk memberi stimulus bagi pergerakan indeks.



Hingga sepanjang hari ini, indeks telah turun kembali 0,45 persen atau 25,95 poin ke posisi 5.796,38. Sepanjang hari lalu, indeks turun 1,05 persen ke posisi 5.822.

"Walaupun demikian,‎ indeks tetap dibayangi oleh banyaknya sentimen dari eksternal untuk belakangan ini, khususnya gerak indeks setelah Lebaran," kata Analis PT Binaartha Parama Sekuritas Muhammad Nafan Aji Gusta, dalam keterangan risetnya, Jumat, 22 Juni 2018.



Sentimen dari eksternal, dia menyebutkan faktor suku bunga acuan The Fed yang akan dinaikkan dua kali lagi hingga akhir tahun ini. "Itu yang membuat indeks tertekan sekali," jelas dia.



Selain itu, dia menyatakan, perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok juga masih memberikan goresan negatif yang besar bagi indeks beberapa hari ini.



‎"Kemudian disertai Uni Eropa, Kanada, Meksiko, dan Jepang yang tensinya terus mengalami peningkatan, maka IHSG mengalami pelemahan. Lihat saja pelemahannya," tutur dia.



Sementara dari dalam negeri, sambung dia, pelaku pasar banyak yang mengapresiasi kebijakan Bank Indonesia (BI) yang mengantisipasi langkah kenaikan The Fed. "BI melakukan pre-emptive, pelaku pasar langsung positif. Itu dilakukan demi menjaga stabilitas moneter kita," tegas dia.



Nafan optimistis pasar saham juga akan terus tumbuh sampai ke depannya. Walaupun ada koreksi-koreksi tipis yang telah terjadi sampai saat ini.









(AHL)