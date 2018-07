Rupiah Berpeluang Tertekan Terseret Pelemahan Yuan

Jakarta: Dolar Amerika Serikat (USD) diperkirakan bergerak menguat di sekitar level 94,5-94,75 terhadap beberapa mata uang utama dunia seperti euro dan poundsterling. Hal tersebut di dorong oleh keputusan European Central Bank (ECB) untuk mempertahankan tingkat suku bunga pada Juli sebesar nol persen.



"Rupiah diperkirakan melemah terhadap USD didorong oleh melemahnya yuan sebesar 0,38 persen ke level 6,79 per USD. Rupiah kemungkinan melemah ke level Rp14.460 sampai dengan Rp14.500 per USD," kata Analis Samuel Sekuritas Indonesia Ahmad Mikail, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Jumat, 27 Juli 2018.

Sementara itu, imbal hasil treasury AS jangka menengah (10 tahun) dan panjang di AS (30 tahun) pada Kamis malam masing-masing bergerak stabil di level 2,97 persen dan 3,09 persen. Stabilnya imbal hasil US treasury didorong oleh penguatan USD terhadap beberapa mata uang utama kemarin akibat keputusan ECB untuk mempertahankan tingkat suku bunganya.



Adapun pada akhir perdagangan New York, euro jatuh menjadi USD1,1645 dibandingkan dengan USD1,1699 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi USD1,3109 dibandingkan dengan USD1,3172 di sesi sebelumnya. Dolar Australia merosot menjadi USD0,7376 dari USD0,7437.



Sedangkan USD dibeli 111,22 yen Jepang, lebih tinggi dibandingkan dengan 110,83 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Kemudian USD naik menjadi 0,9945 franc Swiss dibandingkan dengan 0,9924 franc Swiss, dan meningkat menjadi 1,3067 dolar Kanada dibandingkan dengan 1,3049 dolar Kanada.



Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average meningkat 112,97 poin atau 0,44 persen menjadi berakhir di 25.527,07 poin. Indeks S&P 500 turun 8,63 poin atau 0,30 persen menjadi ditutup di 2.837,44 poin. Indeks Komposit Nasdaq berakhir melemah 80,05 poin atau 1,01 persen menjadi 7.852,19 poin.









(ABD)