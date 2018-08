Rupiah Menguat Tipis

Jakarta: Mata uang rupiah kembali menguat terhadap mata uang paman sam pada penutupan perdagangan hari ini. Rupiah mendapatkan sentimen positif dari kesepakatan dagang antara AS dan Meksiko dalam NAFTA yang meredakan ketertarikan investor terhadap mata uang paman sam sebagai instrumen safe haven.



Bloomberg, Selasa, 28 Agustus 2018 merekam mata uang rupiah naik empat poin dengan berada pada Rp14.616 per USD. Yahoo Finance melansir mata uang rupiah stagnan dengan berada pada Rp14.615 per USD. Bank Indonesia merekam mata uang rupiah melemah dengan berada pada Rp14.614 per USD.

Laju nilai tukar rupiah diperkirakan menguat lantaran memanfaatkan terdepresiasinya dolar Amerika Serikat (USD) dan sentimen positif dalam negeri. Sejumlah katalis diharapkan bisa terus mendukung gerak nilai tukar rupiah agar bertahan di zona hijau meski masih terdapat ketidakpastian di ekonomi global.



Senior Analyst CSA Research Institute Reza Priyambada mengatakan kekhawatiran perang dagang antara Amerika Serikat dan para mitra dagangnya membuat laju USD masih melanjutkan penurunannya. Kali ini, kesepakatan dagang yang tercapai antara Amerika Serikat dan Meksiko turut direspons baik sehingga mengurangi minat pelaku pasar terhadap aset-aset safe haven.



Di sisi lain, pelaku pasar juga merespons pernyataan the Fed di akhir pekan lalu yang mengatakan akan adanya kenaikan bertahap suku bunga seiring membaiknya ekonomi AS. Adanya pernyataan tersebut mengurangi ketidakpastian rencana the Fed terhadap suku bunganya.



Sementara itu, dari dalam negeri, pelaku pasar merespons positif rencana kebijakan Bank Indonesia (BI) untuk mempertahankan nilai tukar rupiah terutama dengan memastikan ketersediaan valas terjaga serta mempermurah swap rate BI dan swap hedging.



"Diperkirakan rupiah akan bergerak di kisaran Rp14.619 sampai Rp14.610 per USD," kata Reza, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Selasa, 28 Agustus 2018.





(SAW)