Rupiah Kembali Tembus Rp14 Ribu/USD

Jakarta: Pergerakan mata uang rupiah kembali mencapai angka Rp14 ribu per USD pada penutupan perdagangan hari ini. Mata uang rupiah mendapatkan sentimen negatif dari defisit neraca perdagangan April yang diluar prediksi analis.



Bloomberg, Selasa, 15 Mei 2018 mencatat mata uang rupiah melemah 60 poin dengan berada pada Rp14.033 per USD. Yahoo Finance melansir mata uang rupiah berada pada Rp14.030 per USD. Kemudian Bank Indonesia merekam mata uang rupiah berada pada Rp14.020 per USD atau jatuh 46 poin.

Tekanan terhadap mata uang rupiah datang dari kenaikan indeks dolar yang diperkirakan bergerak menguat di level 92,5-93. Kenaikan ini didorong meningkatnya yield US treasury sebesar dua bps pada hari senin menjadi 2.99 persen untuk tenor 10 tahun. Kenaikan yield tersebut didorong oleh defisit anggaran pemerintahan AS yang kemungkinan lebih dari USD1 triliun di akhir 2019.



Selain itu tekanan datang dari defisit neraca perdagangan pada April 2018 yang diluar ekspetasi terhadap positifnya neraca perdagangan di bulan April sebesar USD500 juta-USD700 juta."Rupiah diperkirakan bergerak di rentang Rp13.950 per USD- Rp14.000 per USD," jelas Samuel Sekuritas Indonesia.





