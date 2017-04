Awali Pekan, Rupiah Perdagangan Pagi Melemah ke Rp13.330/USD

Metrotvnews.com, Jakarta: Gerak nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan pagi di awal pekan terpantau melemah dibandingkan dengan penutupan sore di akhir pekan lalu di Rp13.321 per USD. Namun, membaiknya harga komoditas diperkirakan akan memperkuat pergerakan nilai tukar rupiah.



Mengutip Bloomberg, Senin 10 April 2017, nilai tukar rupiah pada perdagangan pagi dibuka di posisi Rp13.330 per USD. Day range nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp13.326 per USD hingga Rp13.332 per USD dengan year to date return di minus 1,13 persen. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp13.326 per USD.

Sementara itu, Analis Samuel Sekuritas Rangga Cipta mengatakan, harapan perang Amerika Serikat (AS) dengan Suriah sempat menekan bursa di kawasan tetapi terlihat hanya temporer. Harga komoditas yang menguat serta cadangan devisa yang konsisten naik justru memberikan alasan rupiah untuk tetap kuat."Fokus saat ini mulai beralih ke kampanye pilgub Jakarta II sehingga ketidakpastian politik bisa tinggi," kata Rangga, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta.Di sisi lain, serapan tenaga kerja AS buruk dan aset aman diincar. Serangan rudal AS ke pangkalan udara Suriah mendorong penguatan aset safe haven termasuk emas dan USD. Bahkan buruknya serapan tenaga kerja nonpertanian AS gagal membendung penguatan USD, terbantu juga oleh harapan bahwa buruknya data hanya akan sementara."Pertemuan Presiden AS Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping yang relatif baik juga menjaga sentimen penguatan dolar index," kata Rangga.(ABD)