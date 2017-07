Sentimen Global Membayangi Penguatan Rupiah

Metrotvnews.com, Jakarta: Sentimen global yang lebih mendominasi gerak nilai tukar rupiah dikhawatirkan dapat mengganggu peluang ‎mata uang Garuda untuk kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat (USD). Dengan begitu, rupiah berpotensi bisa mengalami pelemahan.



"Meski diharapkan pelemahan dapat terbatas untuk menghindari tren pelemahan lebih dalam, tapi tetap mewaspadai berbagai sentimen yang dapat menahan penguatan rupiah tersebut," ujar ‎Analis Senior PT Binaartha Sekuritas Reza Priyambada‎, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Rabu 26 Juli 2017.

Dengan adanya proyeksi seperti itu, Reza mengaku, maka rupiah akan bergerak di kisaran support Rp13.330 per USD, sedangkan level resisten berada di Rp13.295 per USD. ‎Menurut Reza, meski dari dalam negeri tidak adanya sentimen negatif, tapi sudah menjadi kebiasaan jelang pertemuan FOMC maka gerak USD terlihat menguat dan imbasnya negatif bagi rupiah."Gerak Rupiah yang sebelumnya sempat menguat tipis kembali masuk ke zona merah seiring penguatan USD tersebut. Padahal pergerakan USD terhadap mata uang utama lainnya cenderung di bawah, seiring sikap pelaku pasar global yang tidak hanya memfaktorkan pertemuan FOMC, namun juga perkembangan jalannya pemerintahan AS di bawah Presiden Trump," jelas Reza.Meski begitu, bilang Reza, pelaku pasar global telah memperkirakan the Fed akan tetap mempertahankan suku bunga. Fokusnya akan ada pada petunjuk apakah akan menaikkan suku bunga lagi tahun ini atau tidak."Termasuk menentukan kapan the Fed akan mulai melepas kepemilikan obligasinya," pungkas Reza.(ABD)