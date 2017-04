Imbal Hasil SUN Mulai Mengalami Penurunan

Metrotvnews.com, Jakarta: Normalisasi efek pembalikan flight to safety tertahan dan imbal hasil Surat Utang Negara (SUN) mulai mengalami penurunan. Imbal hasil obligasi negara maju hingga dini hari tadi terlihat mengalami pelemahan di mana sebelumnya sempat mengalami penguatan akibat meredanya sentimen flight to safety.



Analis Samuel Sekuritas Rangga Cipta, selain ekspektasi terhadap hasil pertemuan bulanan Bank of Japan (BoJ) dan European Central Bank (ECB) pada hari ini yang diperkirakan masih akan mempertahankan stimulusnya, pesimisme terhadap diterimanya proposal pemangkasan pajak dari Trump oleh Kongres AS menjaga prospek pertumbuhan yang tetap rendah.

"Dari domestik, imbal hasil SUN mulai kembali turun, masih dalam rangka merespons meredanya ketidakpastian politik," kata Rangga, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Kamis 27 April 2017.Akan tetapi, perlu diwaspadai inflasi April 2017 yang kemungkinan naik cukup signifikan dan dijadwalkan rilis pada Selasa mendatang. Ruang turun imbal hasil SUN secara umum mulai terbatas melihat jarak yang menipis antara imbal hasil SUN 10 tahun dengan suku bunga JIBOR 3m.Di sisi lain, indeks AS semalam ditutup melemah ditengah earnings season dan terbitnya outline tax reform, sedangkan pasar Eropa ditutup naik. Dari data AS terkini, mortgage applications dilaporkan bertumbuh 2,7% persen di April atau jauh dari angka sebelumnya -1,8 persen.Pasar kini tengah menanti rilisnya data retail sales dan pending home sales. Sementara itu, dari pasar komoditas, harga minyak dan emas pagi ini tercatat turun. Dari pasar Asia Pasifik, beberapa indeks acuan dibuka dan ditransaksikan melemah merefleksikan penurunan indeks Dow.(ABD)