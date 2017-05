IHSG Naik 16 Poin di Sesi Siang

Metrotvnews.com, Jakarta: Pergerakan indeks harga saham gabungan (IHSG) pada penutupan sesi pertama akhirnya bisa menguat ke zona hijau.



Pantauan Metrotvnews.com, Kamis 4 Mei 2017, IHSG naik 16,585 poin atau setara 0,294 persen ke posisi 5.663. Pembukaan pagi, IHSG sempat berada di zona merah dan dibuka ke level 5.656.

Adapun volume perdagangan saham siang ini ditutup sebanyak 17,2 miliar lembar senilai Rp4,9 triliun. Sebanyak 118 saham menguat, 177 saham melemah, 90 saham stagnan, dan terjadi 188.631 kali frekuensi.Siang ini, indeks saham unggulan LQ45 tercatat menguat 0,5 persen atau setara 4,87 poin ke posisi 941. Sedangkan untuk indeks saham syariah JII melemah 0,43 poin atau setara 0,1 persen ke 727.Saham-saham yang masuk jajaran top gainers di antaranya yakni PT Jembo Cable Company Tbk (JECC) naik Rp800 ke Rp6.000, PT Unggul Indah Cahaya Tbk (UNIC) menguat Rp550 ke Rp3.950, dan PT Asuransi Ramayana Tbk (ASRM) naik Rp200 ke Rp2.400.Sementara saham-saham yang masuk jajaran top loosers di antaranya yakni PT Sinar Mas Multiartha Tbk (SMMA) anjlok Rp1.000 ke Rp7.000, PT Surya Esa Perkasa Tbk (ESSA) turun Rp350 menjadi Rp2.550, dan PT Petrosea Tbk (PTRO) turun Rp130 ke Rp1.040.Tim analis Samuel Sekuritas menjelaskan, gerak IHSG pagi tadi menanti keputusan The Fed. Penantian pada keputusan naik tidaknya Fed juga menjadi alasan investor wait and see. Dari pasar komoditas harga minyak turun dan emas naik."Hari ini, fokus pelaku pasar masih akan tertuju pada spekulasi kenaikan suku bunga The Fed. Dari masa earnings season, sebagian besar emiten big cap telah melaporkan kinerjanya dan telah price in ke dalam pergerakan pasar. Investor juga tengah menantikan data GDP serta foreign reserves dan angka penjualan mobil," tutur mereka.(AHL)