Analis Sebut Rupiah Dapat Katalis Positif

Jakarta: Indeks dolar Amerika Serikat (USD) diramal bergerak melemah ke level 95,0-95,5 atau melemah terhadap sejumlah mata uang utama lainya terutama yen. Pelemahan USD tersebut didorong oleh ekspektasi investor yang mulai positif terhadap kinerja pasar modal negara-negara berkembang serta kinerja saham di AS.



Anais Samuel Sekuritas Indonesia Ahmad Mikail mengatakan indeks S&P 500 yang naik 2,15 persen kemarin malam serta imbal hasil treasury AS yang stabil di level 3,16 persen menunjukan investor semakin positif melihat laporan keuangan emiten-emiten di pasar saham AS, terutama emiten-emiten teknologi.

"Kenaikan indeks saham di AS tersebut kemungkinan berdampak positif terhadap rupiah sebagai dampak masuknya arus modal masuk ke pasar saham dan obligasi Indonesia. Rupiah kemungkinan menguat ke level Rp15.150 hingga Rp15.250 per USD," kata Ahmad Mikail, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Rabu, 17 Oktober 2018.



Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average melambung 547,87 poin atau 2,17 persen, menjadi berakhir di 25.798,42 poin. Indeks S&P 500 meningkat 59,13 poin atau 2,15 persen, menjadi ditutup di 2.809,92 poin. Indeks Komposit Nasdaq melonjak 214,75 poin atau 2,89 persen, menjadi berakhir di 7.645,49 poin.



Indeks utama saham-saham berkapitalisasi besar semua memiliki hari terbaik mereka sejak Maret. UnitedHealth dan Nike adalah pemain terbaik di Dow. Saham kedua perusahaan tersebut masing-masing meningkat 4,73 persen dan 3,32 persen pada penutupan perdagangan.



Semua 11 sektor utama S&P 500 diperdagangkan lebih tinggi, dengan sektor teknologi dan perawatan kesehatan masing-masing naik 3,02 persen dan 2,90 persen, mengungguli sektor lainnya. Saham Adobe melonjak 9,52 persen, memimpin para pemenang di Nasdaq.



Saham Morgan Stanley melonjak 5,68 persen setelah perusahaan melaporkan laba yang lebih baik dari perkiraan. Saham Goldman Sachs dan Johnson & Johnson juga menguat setelah Saham Netflix ditutup sekitar empat persen lebih tinggi dan setelah pasar ditutup, salah satu saham dari kelompok FANG yang diawasi ketat ini, melompat lagi.





