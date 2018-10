Dato Sri Tahir: Tidak Masuk Akal Kalau Rupiah ke Rp16 Ribu/USD

Jakarta: Konglomerat Dato Sri Tahir meyakini nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) tak akan menembus Rp16 ribu per USD. Baginya, gerak mata uang Garuda akan stabil di kisaran Rp14 ribu hingga Rp15 ribu per USD.



"Enggak masuk akal rupiah Rp16 ribu per USD. Rupiah itu antara Rp14 ribu per USD sampai dengan Rp15 ribu per USD," ujar Tahir di Gedung Bank Indonesia (BI), Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin, 15 Oktober 2018.

Menurutnya sentimen rupiah saat ini berbeda dengan posisi saat krisis ekonomi yang terjadi pada 1997-1998. Pada waktu itu, kata Tahir, negara tidak memiliki cadangan devisa yang cukup. Di sisi lain, investor global meragukan kinerja pemerintah lantaran terjadi gejolak politik dalam negeri.



"Pengusaha waktu itu belum begitu mature (dewasa). Berbeda dengan kondisi sekarang ini," tegasnya.



Saat ini, kondisi ekonomi Indonesia jauh lebih baik. Tahir bilang, melemahnya nilai tukar rupiah yang terjadi saat ini hanya karena faktor psikologis.



"Kita sekarang hanya kena dampak perang dagang antara Tiongkok dengan Amerika Serikat. Lalu ada masalah Turki. Ini semua membawa dampak," ungkap dia.



CEO Mayapada Group ini meyakini para pengusaha tidak memburu USD di tengah pelemahan nilai tukar rupiah saat ini. Maka itu, upaya menukarkan dolar ke rupiah jadi cara ampuh untuk membuat nilai tukar mata uang Garuda kembali bersinar.



"Pengusaha atau bukan, kita harus bantu (memperkuat rupiah) dengan menukar dolar. Investasi kita semua harus dalam bentuk rupiah," tutup Tahir.





(SAW)