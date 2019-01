Indeks Saham Indonesia Berpotensi di Area Positif

Jakarta: Indeks acuan Amerika Serikat (AS) semalam ditutup naik, setelah dirilisnya minute of meeting the Fed yang mengonfirmasi melambatnya penaikan suku bunga acuan. Dow Jones naik 0,4 persen dan telah naik selama empat hari berturut-turut.



Demikian pula, Samuel Research Team mengungkapkan, dengan S&P500 yang mencatat kenaikan berturut-turut tertingginya sejak September didorong oleh reli saham teknologi dan energi. Sedangkan Nasdaq naik didorong salah satunya oleh penguatan Apple yang menguat 1,7 persen.

"Pasar Eropa kemarin ditutup positif di tengah pembicaraan tensi pembicaraan perdagangan AS-Tiongkok yang mereda. Pagi ini, pasar Asia Pasifik bergerak bervariasi. Dari pasar komoditas, harga minyak dunia naik tajam 4,8 persen," ungkap Samuel Research Team, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Kamis, 10 Januari 2019.



Sedangkan untuk Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), Samuel Research Team menambahkan, kemarin ditutup menguat di tengah ekspektasi dampak positif yang lebih cepat dari meredanya tensi perang dagang antara AS-Tiongkok. Hari ini, IHSG berpotensi ditutup naik mengadopsi kenaikan pasar global.



"Selain itu, dipengaruhi oleh ekspektasi penundaan penaikan suku bunga acuan Fed, menguatnya nilai tukar rupiah menjadi Rp14.125 di hari sebelumnya dan pasar eido yang mencatat kenaikan empat hari berturut-turut," tuturnya.



Dari update data makro, pasar tengah menantikan hasil FOMC meeting secara keseluruhan. Angka inflasi yang dijadwalkan akan terbit besok malam juga menjadi indikator penting di tengah harapan the Fed akan menunda penaikan suku bunganya.



"Dari domestik, beberapa data penting yaitu ekspor, impor dan neraca perdagangan dijadwalkan rilis pekan depan, termasuk rilis suku bunga acuan dari Bank Indonesia," pungkas Samuel Research Team.





(ABD)