Askrindo Jamin KIK-EBA Garuda Rp2 Triliun

Jakarta: PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) menggandeng PT Asuransi Kredit Indonesia atau Askrindo (Persero) untuk menjamin pengelolaan aset sekuritisasi. Aset sekuritisasi yang dikelola adalah Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA) Mandiri GIAA01 dengan nilai total sebesar Rp2 triliun yang telah diluncurkan 31 Juli 2018 lalu.



Plt Direktur Utama Askrindo Sabdono mengatakan tujuan perjanjian kerja sama ini adalah membangun sinergi BUMN, serta saling mendukung antar BUMN dan juga memberikan pelayanan terbaik kepada kedua belah pihak dengan prinsip saling bermanfaat dan saling menguntungkan.

"Askrindo menjamin instrumen sekuritisasi aset keuangan yang diterbitkan PT Garuda Indonesia dengan aset dasar yang diadikan jaminan berupa hak atas pendapatan penjualan tiket rute penerbangan Jeddah dan Madinah milik Garuda Indonesia," kata Sabdono dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 2 Agustus 2018.



Skema penjaminan seperti ini merupakan yang pertama kali dilakukan dalam bisnis asuransi. Selain memberikan jaminan KIK EBA, Askrindo juga melakukan perluasan kerjasama dari yang telah ada selama ini, yakni Personal Accident Haji Insurance, Personal Accident and Lost License Insurance, Asuransi Penanggungan untuk Tanggung Jawab Angkutan Udara serta Cash In Safe & Cash In Transit Insurance.



"Sementara potensi kerja sama lainnya ialah Surety Bond, Customs Bond Dan Kontra Bank Garansi, selain itu juga ada Asset Non Aircraft Insurance, Aircraft Insurance, Director & Officer Insurance, Personal Accident Insurance for Passenger serta produk produk lainnya," imbuh Sabdono.



Samentara itu, Direktur Utama Garuda Indonesia Pahala N Mansury mengatakan pihaknya menyambut baik dukungan sinergi yang dilaksanakan bersama Askrindo tersebut.



"Sinergi BUMN yang terjalin antara Garuda Indonesia dan Askrindo ini tentunya kami harapkan dapat semakin menunjang upaya kami dalam mengembangkan bisnis perusahaan yang secara berkelanjutan," ungkap Pahala.





