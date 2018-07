Rupiah Pagi Dibuka Terhempas ke Zona Merah

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Rabu pagi terlihat terhempas ke zona merah dibandingkan dengan perdagangan sore di hari sebelumnya di posisi Rp14.330 per USD. Efek dari perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok serta potensi perluasan perang dagang memberikan efek negatif bagi rupiah.



Mengutip Bloomberg, Rabu, 11 Juli 2018, perdagangan pagi dibuka melemah ke Rp14.386 per USD. Day range nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp14.386 hingga Rp14.393 per USD dengan year to date return di 5,99 persen. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp14.175 per USD.

Sementara itu, indeks Dow Jones Industrial Average meningkat 143,07 poin atau 0,58 persen menjadi ditutup di 24.919,66 poin. Indeks S&P 500 naik 9,67 poin atau 0,35 persen menjadi berakhir di 2.793,84 poin. Indeks Komposit Nasdaq ditutup bertambah 3,00 poin atau 0,04 persen, menjadi 7.759,20 poin.



Saham PepsiCo melonjak sebanyak 4,76 persen pada penutupan pasar, setelah perusahaan merilis laporan pendapatan dan laba kuartalan yang lebih baik dari perkiraan pada Selasa 10 Juli. Ketika musim laporan laba perusahaan yang terbaru dimulai, para investor mulai mengalihkan perhatian mereka ke laporan laba perusahaan-perusahaan







Sedangkan patokan AS, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Agustus, naik sebanyak USD0,26 menjadi menetap di USD74,11 per barel di New York Mercantile Exchange. Sementara itu, minyak mentah Brent untuk pengiriman September, bertambah USD0,79 menjadi USD78,86 per barel di London ICE Futures Exchange.



Kemudian, pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi USD1,1749 dari USD1,1748 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi USD1,3215 dari USD1,3256 pada sesi sebelumnya. Dolar Australia jatuh ke USD0,7402 dari USD0,7466.



Sedangkan USD dibeli 111,29 yen Jepang, lebih tinggi dari 110,81 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Kemudian USD naik menjadi 0,9924 franc Swiss dibandingkan dengan 0,9920 franc Swiss, dan naik menjadi 1,3120 dolar Kanada dibandingkan dengan 1,3115 dolar Kanada.









(ABD)