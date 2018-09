Rupiah Melemah 49,5 Poin

Jakarta: Mata uang rupiah melemah pada penutupan perdagangan hari ini. Mata uang rupiah kembali anjlok setelah perundingan mengenai perang dagang antara AS dan Tiongkok belum menemukan titik temu.



Bloomberg, Senin, 24 September 2018 mencatat mata uang rupiah melemah 49 Poin dengan berada pada Rp14.866 per USD. Yahoo Finance mencatat mata uang rupiah melemah 46 poin dengan berada pada Rp14.862 per USD. Bank Indonesia (BI) melansir mata uang rupiah melemah dengan berada pada Rp14.865 per USD.

Sebelumnya Senior Analyst CSA Research Institute Reza Priyambada menyatakan nilai tukar mata uang Garuda akan berada di kisaran Rp14.822 per dolar Amerika Serikat (USD) sampai Rp14.802 per USD. Menurutnya, bertahannya laju rupiah di level teritori positif memberikan ruang untuk kembali melanjutkan pergerakan positifnya.



"Sejumlah komentar positif dari para pejabat dalam negeri cukup membantu bertahannya rupiah di zona hijau dan diharapkan masih dapat bertahan positif pada pergerakan selanjutnya," kata Reza dalam riset hariannya, Senin, 24 September 2018.



Selain itu, lanjut Reza, pergerakan rupiah hari ini juga didukung oleh berkurangnya permintaan mata uang Amerika Serikat. "Berkurangnya permintaan akan mata uang safe haven dapat memberikan peluang pada rupiah untuk kembali menguat," ucap Reza.





(SAW)