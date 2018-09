Rupiah Kokoh di Rp14.902/USD

Jakarta: Nilai mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) kembali menguat. Mata uang Garuda ini mengikuti jejak indeks harga saham gabungan (IHSG).



Pergerakan nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan sore ini terpantau menguat jika dibandingkan dengan pembukaan pagi tadi.

Mengutip Bloomberg, Jumat, 28 September 2018, rupiah ditutup ke level Rp14.902 per USD dibandingkan perdagangan sebelumnya yang berada di posisi Rp14.944 per USD.



Gerak mata uang Garuda ini terus menguat hingga mencapai 20 poin atau setara 0,13 persen. Sementara itu rentang gerak rupiah sepanjang perdagangan hari ini berada di posisi Rp14.894 per USD hingga Rp14.945 per USD.



Sementara itu mencatat data Yahoo Finance, rupiah diperdagangkan menguat ke level Rp14.900 per USD. Rupiah menguat hingga mencapai 12 poin atau setara 0,08 persen.



Sedangkan kurs tengah Bank Indonesia (BI) mencatat rupiah diperdagangkan di level Rp14.929 per USD.









(AHL)