Imbal Hasil Obligasi Indonesia Diyakini Turun

Jakarta: Imbal hasil Surat Utang Negara (SUN) 10 tahun diperkirakan bergerak turun seiring pelemahan dolar Amerika Serikat (USD). Sedangkan imbal hasil treasury Amerika Serikat (AS) atau surat utang AS bergerak naik.



"Imbal hasil SUN 10 tahun kemungkinan masih bergerak di rentang 7,7-7,8 persen," ungkap Analis Samuel Sekuritas Indonesia Ahmad Mikail, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Rabu, 9 Januari 2019.

Sedangkan imbal hasil jangka menengah (10 tahun) naik empat bps ke level 2,72 persen, sedangkan jangka panjang (30 tahun) naik tiga bps ke level 3,00 persen. Kenaikan imbal hasil tersebut diorong perpindahan investasi para investor dari obligasi ke pasar saham.



"Ekspektasi positif investor terhadap perundingan perdagangan mendorong hal tersebut," kata Ahmad Mikail.



Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average melonjak 1,09 persen menjadi berakhir pada 23.787,45 poin, sedangkan S&P 500 naik 0,97 persen menjadi 2.574,41 poin, dan Komposit Nasdaq menambahkan 1,08 persen menjadi 6.897,00 poin. Sektor keuangan adalah satu-satunya komponen indeks S&P yang tidak naik.



Reli tiga hari dimulai pada Jumat, 4 Januari setelah data pekerjaan AS yang kuat dan komentar dovish tentang suku bunga oleh Ketua Federal Reserve AS Jerome Powell telah mengangkat S&P 500 lebih dari sembilan persen dari posisi terendah 20 bulan yang tersentuh sekitar Natal. Indeks S&P 500 telah menguat dalam tujuh sesi dari sembilan sesi terakhir.



Amerika Serikat dan Tiongkok akan memperpanjang perundingan perdagangan di Beijing untuk hari ketiga yang tidak dijadwalkan, kata seorang anggota delegasi AS, ketika dua negara ekonomi terbesar di dunia itu berusaha menyelesaikan sengketa perdagangan yang getir. Sejauh ini, para pejabat dari kedua belah pihak terdengar optimistis.





(ABD)