Waskita Karya Jemput Bola Pembeli Ruas Tol

Jakarta: PT Waskita Karya Tbk (WSKT) akan mengajukan konsep berbeda dalam rencana divestasi ruas tol miliknya. Rencananya, Waskita akan menjual 18 ruas jalan tol di seluruh Indonesia secara bertahap dengan skema divestasi.



Direktur Keuangan Waskita Karya Haris Gunawan mengatakan perusahaan sebelumnya hanya menunggu investor untuk membeli ruas tol. Tahun ini, perusahaan akan mendatangi dan menawarkan langsung kepada investor ruas tol yang dijual.

Waskita Karya juga telah berbicara dengan beberapa konsultan seperti EY, Delloite, dan PwC untuk memetakan investor mana saja yang berpotensi membeli ruas-ruas tol tersebut.



"Tahun ini kita akan merencanakan mendatangi para investor yang didaftar oleh konsultan yang kita tunjuk," kata Haris di Hotel Raffles, Jakarta, Jumat, 4 Januari 2019.



Lebih lanjut, Haris menjelaskan perusahaan konstruksi pelat merah ini akan melakukan roadshow ke beberapa negara yang berpotensi untuk bisa membeli konsesi jalan tol.



"Jadi enggak semua negara kita datangi dan enggak semua investor kita datangi. Tapi yang kita datangi adalah yang punya potensi membeli. Ada yang dari Dubai, Prancis, Hong Kong," sebut dia.



Adapun dari 18 ruas tol yang akan dijualnya, Haris menambahkan, perusahaan tidak muluk-muluk dalam menetapkan target penjualan tol. Ia hanya menargetkan dapat melepas lima ruas jalan tol saja di tahun ini.



"Untuk kita rencanakan divestasi tahun ini targetnya lima ruas tol. Itu target minimal yang ingin kita capai. kalau lebih dari itu, itu harapan kita," pungkas dia.



Berikut 18 ruas tol yang dimiliki Waskita Karya:

1. Tol Pejagan-Pemalang (Trans Jawa).

2. Tol Pemalang-Batang (Trans Jawa).

3. Tol Batang-Semarang (Trans Jawa).

4. Tol Solo-Ngawi (Trans Jawa).

5. Tol Ngawi-Kertosono (Trans Jawa).

6. Tol Pasuruan-Probolinggo (Trans Jawa).

7. Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi (Trans Sumatera).

8. Tol Kayu Agung-Palembang-Betung (Trans Sumatera).

9. Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat (Trans Sumatera).

10. Tol Serpong-Cinere (Tol Non Trans Jawa).

11. Tol Cinere-Jagorawi (Tol Non Trans Jawa).

12. Tol Cimanggis-Cibitung (Tol Non Trans Jawa).

13. Tol Cibitung-Cilincing (Tol Non Trans Jawa).

14. Tol Depok-Antasari (Tol Non Trans Jawa).

15. Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Tol Non Trans Jawa).

16. Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Tol Non Trans Jawa).

17. Tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar (Tol Non Trans Jawa).

18. Tol Cisumdawu (Tol Non Trans Jawa).









(AHL)