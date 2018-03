Rupiah Diharapkan Terus Pertahankan Tren Penguatan

Jakarta: Mata uang rupiah terhadap dolar AS (USD) diharapkan dapat mempertahankan tren kenaikannya secara bertahap sepanjang hari ini. Hal itu akan dilakukan dengan memanfaa‎tkan penyusutan yang terjadi pada USD.



‎"Upaya sejumlah pejabat dan lembaga terkait dari dalam negeri dalam menenangkan pasar diharapkan memberikan sentimen positif pada pasar. Maka dari itu, saya prediksi rupiah akan lanjutkan penguatan," ucap ‎Analis PT Binaartha Parama Sekuritas Reza Priyambada, ‎dalam riset hariannya, Kamis, 15 Maret 2018.

Meski demikian, Reza menyatakan, tetap mencermati dan mewaspadai, jika terdapat potensi pembalikan arah. Rupiah diproyeksikan akan bergerak di kisaran support Rp13.747 per USD, sedangkan posisi resisten akan berada di Rp13.728 per USD.



Menurut Reza, ‎gerak mata uang Garuda mampu kembali menguat seiring respons positif terhadap pernyataan beberapa pejabat dalam negeri yang bisa lebih menenangkan pasar. Bank Indonesia (BI) mengakui, belum adanya potensi level terdepresiasinya rupiah hingga Rp15.000 per USD, sejalan masih terjaganya fundamental ekonomi Indonesia.



Selain itu, BI juga menyampaikan, gejolak rupiah lebih dikarenakan masalah psikologis dalam menanggapi potensi kenaikan suku bunga AS.



Adapun gerak USD yang kembali melemah, lanjut dia, seiring pemberitaan dipecatnya Menteri Luar Negeri AS oleh Presiden Donald Trump. "Dengan begitu memberi kesempatan bagi rupiah untu melanjutkan kenaikannya," pungkas Reza.





(AHL)