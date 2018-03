Jakarta: Mata uang rupiah melemah pada penutupan perdagangan hari ini. Pelemahan mata uang rupiah tetap terjadi meskipun dolar indeks sedang mengalami kenaikan pada penutupan perdagangan hari ini.



Bloomberg, Kamis, 15 Maret 2018 mencatat mata uang rupiah melemah 15 poin dengan berada pada Rp13.749 per USD. Sedangkan Yahoo Finance melansir mata uang rupiah melemah 18 poin dengan berada pada Rp13.748 per USD. Sementara itu Bank Indonesia (BI) mencatat mata uang rupiah melemah sembilan poin dengan berada pada Rp13.748 per USD.

Dolar AS diperkirakan masih akan melanjutkan pelemahan terhadap sejumlah mata uang utama dunia lainya seiring ketidakpastian yang muncul akibat semakin kuatnya kemungkinan perang dagang antara AS dan Tiongkok. Perang dagang dengan Tiongkok diperkirakan akan menekan pertumbuhan ekonomi AS dandolar AS.



Analis Samuel Sekuritas sebelumnya memperkirakan mata uang rupiah kemungkinan kembali menguat hari ini jelang rilis data neraca perdagangan yang diprediksi mengalami defisit yang lebih rendah. Selain itu kembalinya investor asing ke pasar obligasi diperkirakan dapat membantu penguatan rupiah. "Rupiah kemungkinan bergerak di rentang Rp13.700 per USD hingga Rp13.750 per USD," jelas dia.





