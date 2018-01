Akhir Pekan Rupiah Ditutup Menguat ke Rp13.353/USD

Jakarta: Mata uang rupiah ditutup menguat pada penutupan perdagangan akhir pekan ini. Sentimen global turut menjadi salah satu faktor penguatnya.



Bloomberg, Jumat, 12 Januari 2018 mencatat mata uang rupiah menguat hingga mencapai 47 poin atau 0,35 persen ke level Rp13.353 per USD.

Rentang gerak rupiah hingga akhir perdagangan sore ini berada di Rp13.346-Rp13.373 per USD. Adapun year to date return rupiah terpantau sebesar -1,49 persen.



Sementara itu Yahoo Finance melansir mata uang rupiah naik 45 poin atau 0,34 persen dengan berada pada Rp13.450 per USD. Sementara Bank Indonesia merekam rupiah berada di Rp13.362 per USD.



‎Analis Samuel Sekuritas Ahmad Mikail mengatakan kekhawatiran akan retaliasi yang dilakukan Tiongkok terhadap ancaman sanksi perdagangan oleh Amerika Serikat (AS) yang meningkatkan ketidakpastian di pasar valas tersebut diperkirakan akan berlanjut hari ini.



"Gerak nilai tukar rupiah kemungkinan bergerak menguat di rentang Rp13.390 hingga Rp13.410 per USD," sebut Ahmad Mikail.









