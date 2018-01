Bos Bursa Berharap Suku Bunga The Fed Hanya Naik Sekali di 2018

Jakarta: Bank sentral AS Federal Reserve diprediksi akan menaikkan suku bunga acuan Fed Fund Rate sebanyak dua kali pada 2018. Kebijakan tersebut bakal mengembalikan likuiditas global ke Negara Paman Sam tersebut.



Direktur Utama bursa Efek Indonesia (BEI) Tito Sulistio berpendapat bahwa kenaikan Fed Rate akan lebih membawa pengaruh pada nilai tukar mata uang asing, sebab kalau The Fed menaikkan suku bunga, dolar AS menguat dan rupiah berpotensi melemah. Oleh sebab itu, Tito berharap suku bunga acuan Fed Fund Rate (FFR) naik satu kali saja pada sepanjang 2018.

"Saya berpendapat semoga enggak kayak tahun kemarin dua kali, semoga maksimum sekali," harap dia di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa 2 Januari 2018.



Hal ini karena menurutnya pemerintah AS membutuhkan suku bunga rendah untuk mendorong industrinya. Kenaikan suku bunga hanya akan menurunkan minat investasi di AS.



"Trump memerlukan bunga yang rendah seperti sekarang. Supaya industri Amerika naik karena ada dana USD9 triliun mau diinvestasikan. Kalau bunganya naik itu akan turun," kata dia.



The Fed kembali memutuskan untuk menaikkan kisaran tingkat suku bunga FFR sebesar 25 basis poin menjadi 1,25 persen hingga 1,50 persen pada 15 Desember 2017. Sehingga sepanjang 2017, suku bunga FFR telah naik sebanyak dua kali.









(SAW)