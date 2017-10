Rupiah tak Melemah Sendirian atas Mata Uang Paman Sam

Metrotvnews.com, Jakarta: Bank Indonesia (BI) menilai jika pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) tak sendirian. Sebagian mata uang negara lain di dunia juga mengalami pelemahan yang sama karena faktor global di AS.



Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara mengatakan, mata uang negara di kawasan ASEAN dan Asia mengalami pelemahan yang sama. Bahkan negara maju seperti Jepang dan Singapura, mata uangnya sama-sama melemah terhadap dolar AS.

"Sejak 22 September rupiah melemah 2,2 persen terhadap dolar AS. Kemudian yen Jepang melemah 1,7 persen terhadap dolar AS, dolar Singapura melemah 1,6 persen dari dolar AS," ujarnya ditemui di Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta, Selasa 3 Oktober 2017.



Dirinya menambahkan, penguatan dolar AS dipengaruhi oleh diterimanya rencana pemotongan pajak di era Presiden Donald Trump. Hal ini mendorong perkiraan ekonomi AS yang lebih baik, sehingga memberi ruang kenaikan suku bunga the Fed.



Selain itu, keyakinan pelaku pasar akan kenaikan suku bunga acuan juga membawa tren positif bagi AS. Bahkan pergantian Gubernur bank sentral AS, lanjut Mirza, dianggap akan memiliki calon yang memiliki pandangan moneter yang lebih ketat.



"Itu lah yang menjadi topik 10 hari terakhir. Tapi itu kembali ke fundamental kita. Kalau fundamental ekonomi kita baik-baik saja ya. Jadi ekonomi kita baik-baik saja," pungkas dia.



Pagi tadi rupiah dibuka melemah dibandingkan dengan perdagangan sore di hari sebelumnya di posisi Rp13.540 per USD. Mengutip Bloomberg, day range nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp13.571 per USD hingga Rp13.593 per USD.







(SAW)