Grup Lippo Investasi Rp278 Triliun Bangun Jakarta Baru

Metrotvnews.com, Jakarta: Grup Lippo akan membangun kota baru berskala internasional yang akan diberi nama Meikarta dengan nilai investasi Rp278 triliun, di mana sebelumnya dikabarkan sebesar lebih dari Rp338 triliun. Investasi ini merupakan yang terbesar yang dilakukan perseroan dan pernah dikerjakan selama 67 tahun sejarah berdirinya kelompok ini.



Mengutip siaran persnya, Kamis 4 Mei 2017, lokasi kota raksasa ini nantinya akan berada di jantung ekonomi Indonesia, yakni di koridor Jakarta-Bandung. Di mana 60 persen ekonomi nasional Indonesia berada di kawasan Jakarta-Botabek-Bandung.

Sementara sebanyak 80 persen berada di pusat Bekasi-Cikarang dengan penduduk yang akan mencapai 20 juta dalam waktu 15-20 tahun ke depan. Lokasi kota raksasa modern Meikarta berada di tengah-tengah koridor dan dikelilingi beberapa kota baru seperti Lippo Cikarang, Jababeka, MM2100, dan masih banyak lagi.Pihak Lippo mengatakan wilayah tersebut merupakan pusat keseluruhan industrialisasi Indonesia, di mana lebih dari satu juta mobil, sepuluh juta motor dan jutaan kulkas, TV dan alat alat rumah tangga, diproduksi. Tak hanya itu, ribuan perusahaan-perusahaan raksasa nasional dan multinasional juga berbasis di sana dengan ratusan ribu staf dan karyawan kantor dan jutaan pekerja seperti Astra, Honda, Toyota, Suzuki, Mitsubishi, Isuzu, Toshiba, dan masih banyak lagi."Meikarta akan tampil sebagai kota modern terlengkap, terindah dan paling lengkap infrastruktur di Asia Tenggara. Nama Meikarta adalah sesuatu visi kota lebih indah dari kota Jakarta. Meikarta dan sekitarnya berpotensi riil menjadi kota terpenting di seluruh Indonesia," demikian seperti tertuang dalam siaran pers tersebut.Tahap pertama, Meikarta sudah memulai pembangunan 400.000 perumahan yang akan langsung menampung lebih dari dua juta penghuni. Pembangunan Meikarta yang sudah dirancang sejak 2104 ini pekerjaan fisiknya sudah dimulai sejak Januari 2016 dengan dibangunnya sekaligus sampai dua ratus gedung cakar langit masing masing 35-46 lantai.Perseroan mengerakkan 85.000 orang yang merupakan penciptaan lapangan kerja tersendiri. Kondisi di lapangan menunjukkan dinamika pembangunan seperti pembangunan Shenzhen pada tahap awalnya.Selain itu, 50 gedung sudah akan siap dihuni pada Desember 2018. Grup Lippo berharap Meikarta akan menjadi bagian dari solusi kemacetan, kepadatan dan tekanan sosial lainnya dari Ibu Kota DKI Jakarta.Lippo akan memasarkan peluncuran penjualan pada Sabtu 13 Mei 2017.Harga pasar di sekitar koridor Bekasi-Cikarang yang saat ini Rp18 juta-Rp20 juta per meter dan dipotong besaran sebesar 50 persen dengan terobosan harga di bawah Rp12,5 juta per meter dan disertai dengan kredit pemilikan rumah/apartemen 20-25 tahun dengan bunga dimulai dari 8,25 persen cukup dengan booking fee hanya Rp2 juta dan selanjutnya uang muka sebesar 10 persen.Meikarta juga akan menampung sebagian penting dari 112.000 staf/karyawan kelompok Lippo. Nantinya, infrastruktur dan fasilitas yang dibangun berskala dan bertaraf dunia ini akan termasuk tujuh mal dengan total luasan 500.000, dan Pusat Rumah Sakit dan Kesehatan Internasional.Selanjutnya akan ada Pusat Keuangan Internasional (International Financial Center), lima hotel internasional berbintang lima, perpustakaan nasional, Opera Theatre & Art Centre, 10 SD Internasional dan Nasional Plus, lima SMP/SMA Nasional dan Internasional. Selain itu, ada juga tiga universitas nasional, pusat riset industri, International Exhibition Centre, pembangunan lima pilar dan pusat-pusat inovasi.(AHL)