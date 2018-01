Tragedi Mezanin Bursa, Aktivitas Empat Sekuritas Tetap Normal

Jakarta: Akses menuju Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) menjadi sulit setelah terjadinya musibah robohnya mezanin tower II lantai Mezzanine di bursa pada Senin, 15 Januari 2018. Dengan begitu, beberapa tenant yang ada di tower tersebut dipindahkan ketempat lain.



Adapun perusahaan sekuritas (AB) yang ada di tower II masih tetap berjalan seperti biasanya. Aktivitas pekerjaan mereka pun tidak terhambat, karena menggunakan sistem online. Saat ini, ada empat perusahaan sekuritas yang ada di tower II, seperti Panin Sekuritas, CIMB Sekuritas, UOB Kay Hian Securities, dan Buana Capital Sekuritas.

"Online mereka jalan, hari ini pun mereka jalan online. Khusus sekuritas mereka masuk ke dalam untuk menjalankan," kata Direktur Utama BEI Tito Sulistio, ditemui di Gedung BEI, SCBD Sudirman, Jakarta, Selasa, 16 Januari 2018.



Bukan hanya empat sekuritas, Tito menegaskan, semua AB berjalan normal untuk bertransaksi di pasar modal.



"Transaksi Alhamdulillah semua jalan, to be surprise, setengah hari juga sudah di atas Rp4,1 triliun. Indeks juga udah 64 ribu semua melihat infrastruktur bursa jalan lah," ungkap Tito.



Pada saat ini, Tito ingin fokus untuk memastikan kelancaran transaksi perdagangan di bursa. Tak hanya itu, bursa juga fokus pada perawatan korban robohnya selasar.



"Saya konsennya sesudah semua di rumah sakit, di tata dengan baik. Memastikan transaksi jalan. Gitu saja," pungkas Tito.



Sebelumnya, Direktur Penilaian Perusahaaan, BEI Samsul Hidayat telah menyebutkan, perjalanan perdagangan saham di sepanjang hari ini, Selasa, 16 Januari 2018, tetap berjalan normal dan tidak ada gangguan sama sekali, setelah adanya ‎peristiwa selasar tower II lantai Mezzanine di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) roboh pada kemarin.



"Saham, saya rasa secara operasional perdagangan saham tidak mengalami kendala apa-apa. Dan makanya, kami kemarin ju‎ga tidak mensuspensi perdagangan, karena tidak ada kaitan secara langsung terhadap operasional perdagangan kejadian kemarin," kata Samsul



Samsul meyakini, perdagangan sepanjang hari ini juga akan berjalan normal seperti biasanya dan tidak ada gangguan apa pun.



"Alhamdulillah normal. Insyaallah hari ini normal. Enggak ada apa-apa," jelas Samsul.



‎Bursa, diakui Samsul, telah memperoleh keterangan dari pengelola gedung bursa Cushman and Wakefield. Menurut Cushman and Wakefield, struktur utama Gedung BEI tidak mengalami persoalan yang signifikan menyusul robohnya mezanin tower II lantai mezzanine gedung BEI.



"Untuk kegiatan hari ini, kemarin sore kami telah mendapatkan konfirmasi dari pihak Gedung BEI, bahwa struktur utama (main structure) gedung ini tidak ada persoalan. Kejadian kemarin terjadi di second structure-nya," ujar Samsul.





