Rupiah Jeblok ke Level Rp13.650/USD

Jakarta: Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat (AS) terpantau masih melemah. Pelemahan rupiah sebagai imbas menguatnya indeks dolar.



Mengutip data Bloomberg, Jumat, 9 Februari 2018, rupiah melemah ke level Rp13.650 pada pukul 09.36 WIB. Gerak rupiah melemah hingga 43 poin atau setara 0,32 persen.

Adapun pada bel pembukaan perdagangan pagi rupiah sempat berada di Rp13.639 per USD dibandingkan gerak sebelumnya yang berada di Rp13.605 per USD.



Rentang gerak rupiah pada perdagangan pagi ini berada di level Rp13.628-Rp13.652 per USD dengan year to date (ytd) return sebesar 0,37 persen.



Sementara itu, mencatat data Yahoo Finance, rupiah diperdagangkan di level Rp13.643 per USD. Rupiah terjungkal hingga 45 poin atau setara 0,33 persen.



Analis PT Binaartha Parama Sekuritas Reza Priyambada mengatakan masih adanya kekhawatiran meningkatnya kembali USD dan juga kembali meningkatnya permintaan atas USD membuat pergerakan rupiah cenderung kembali melemah.



Dari sisi lain, menurut Reza, pelemahan rupiah sejalan dengan komentar Bank Indonesia (BI) yang menyebutkan depresiasi nilai tukar rupiah hingga Rp13.600 per USD masih tergolong dinamika normal.



"Karena pelaku pasar melakukan penyesuaian untuk menghadapi kenaikan suku bunga acuan The Federal Reserve atau The Fed yang diperkirakan terjadi Maret 2018‎," jelas Reza.









