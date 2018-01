Naik 50 Poin, Rupiah Berada di Rp13.384/USD

Jakarta: Mata uang rupiah menguat pada penutupan perdagangan hari ini. Mata uang rupiah melanjutkan penguatan dari perdagangan awal pekan ini. Bloomberg mencatat mata uang rupiah, Rabu, 31 Januari 2018 tercatat alami kenaikan 50 poin atau 0,37 persen dengan berada pada Rp13.384 per USD.



Yahoo Finance merekam mata uang rupiah naik 50 poin atau 0,37 persen dengan berada pada Rp13.378 per USD. Sementara Bank Indonesia (BI) menunjukkan mata uang rupiah melemah 15 poin dengan berada pada Rp13.413 per USD.

Pergerakan mata uang rupiah terhadap mata uang negara lainnya bergerak bervariasi. Mata uang rupiah terhadap euro melemah 12 ,51 poin atau 0,08 persen dengan berada pada Rp16.643 per euro.



Sementara mata uang rupiah terhadap mata uang poundsterling juga melemah. Rupiah melemah 131 poin atau 0,70 persen dengan berada pada Rp18.961 per poundsterling.



Jelang rapat dewan gubernur The Fed untuk memutuskan tingkat suku bunga acuan dolar index diperkirakan menguat terhadap sejumlah mata uang. Keinginan Trump agar dollar tetap kuat memberikan katalis positif bagi dolar.



Samuel Sekuritas indonesia memperkirakan mata uang rupiah diperkirakan lanjutkan pelemahan didorong tren naiknya imbal hasil obligasi global. "Hari ini dolar di pasar spot diperkirakan diperdagangkan di level Rp13.440 per USD hingga Rp13.500 per USD," kata Samuel.





(SAW)