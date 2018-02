Rupiah Diproyeksi Bergerak Datar

Jakarta: Perkiraan penguatan indeks dolar AS dinilai akan mempengaruhi gerak mata uang rupiah yang datar pada perdagangan hari ini.



Hasil riset analis Samuel Sekuritas mengatakan indeks dolar kemungkinan bergerak menguat terhadap beberapa mata uang kuat dunia lainnya seiring naiknya yield obligasi pemerintah AS pasca-disahkannya anggaran defisit pemerintah AS yang naik USD300 miliar dan berada di atas perkiraan para analis.

"Kenaikan yield obligasi AS tersebut berpotensi mendorong penguatan rupiah terhadap sejumlah mata uang kuat dunia lain," tutur analis Samuel Sekuritas Ahmad Mikail dalam risetnya, Kamis, 8 Februari 2018.



Dia memprediksikan rupiah bergerak datar seiring dengan sentimen positif naiknya cadangan devisa. Namun sentimen positif tersebut diimbangi sentimen negatif oleh naiknya yield obligasi AS yang kemungkinan dapat menekan rupiah hari ini.



"Rupiah di pasar spot diperkirakan bergerak di rentang Rp13.570 per USD-Rp13.610 per USD," pungkasnya.



Bloomberg, Rabu, 7 Februari 2018 melansir mata uang rupiah melemah 15 poin atau 0,11 persen dengan berada pada Rp13.555 per USD. Yahoo Finance mencatat mata uang rupiah melemah dua poin atau 0,01 persen dengan berada pada Rp13.550 per USD. Bank Indonesia (BI) mencatat mata uang rupiah menguat 45 poin dengan berada pada Rp13.533 per USD.





