Awal 2018, IHSG Berpotensi Terkoreksi

Jakarta: Bursa saham Wall Street ditutup melemah pada perdagangan terakhir di 2017. Volume perdagangan menjadi sorotan seiring dengan pasar saham Amerika Serikat (AS) yang tutup pada Senin dalam rangka libur Natal dan juga Tahun Baru 2018. Selain itu, saham-saham di bursa AS telah menguat cukup banyak dalam mengantisipasi efek stimulus pemangkasan pajak.



Samuel Research Team menyebut indeks Dow Jones dan S&P 500 menguat lima pekan secara langsung pada pekan setelah Presiden AS Donald Trump menandatangani Undang-Undang (UU) di sistem pajak yang baru. Sama dengan bursa AS, mayoritas bursa Eropa ditutup melemah pada Jumat lalu.

"Kondisi itu seiring dengan minimnya katalis positif dan beberapa pasar, termasuk bursa Inggris, ditutup lebih awal pada Jumat," ungkap Samuel Research Team, seperti dikutip dari riset hariannnya, di Jakarta, Senin, 2 Januari 2018.



Pada Jumat minggu lalu, di mana merupakan hari terakhir perdagangan di 2017, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali ditutup naik 0,66 persen ke level 6.355. Samuel Research Team melihat pergerakan IHSG berpotensi terkoreksi sementara pada perdagangan hari pertama di 2018 ini.



"Hal itu menyusul peningkatan sebesar 2,16 persen sepanjang perdagangan pada pekan terakhir di 2017 dan juga turunnya bursa saham global pada perdagangan Jumat lalu. Selain itu, data PMI manufacturing Indonesia yeng melemah dari 50,4 di November 2017 menjadi 49,3 di Desember 2017 juga dapat menjadi sentimen negatif," ungkap Samuel Research Team.





(ABD)