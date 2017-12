Resmi IPO, Saham Dua Emiten Bergerak Menguat

Jakarta: PT Dwi Guna Laksana Tbk (DWGL) dan PT Panca Budi Idaman Tbk (PBID) resmi mencatatkan saham perdana atau melakukan Initial Public Offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada pagi ini. Usai melepas saham perdana, terlihat saham kedua perusahaan mengalami peningkatan yang cukup signifikan.



Perusahaan DWGL melepas sebanyak 3,1 miliar saham di harga Rp150 per saham.‎ Sedangkan Panca Budi Idaman melepas 375 juta saham di harga Rp850 per saham. Adapun keduanya melakukan aksi korporasi ini dengan harapan bisa memacu laju bisnis lebih baik di masa mendatang.

Pantauan Medcom,id di BEI, Rabu, 13 Desember 2017‎, pada pencatatan perdana saham Dwi Guna Laksana langsung naik ke Rp252 per saham dan ditransaksikan sebanyak 155 kali. Dengan volume mencapai 41.942 lot, yang nilainya mencapai Rp1,06 miliar.



Sedangkan saham Panca Budi Idaman, pencatatan perdana saham langsung naik ke Rp860 per saham dari Rp850 per saham. Saham ditransaksi sebanyak 71 kali, dengan volume sebanyak 17.846 lot, yang nilainya mencapai Rp1,52 miliar.



"Kami sambut baik. Dengan tercatat dua saham ini, berarti 33 perusahaan yang sudah listing di tahun ini," kata Direktur Utama BEI Tito Sulistio.



Dengan melepas 3,1 miliar di harga Rp150 per saham, maka Dwi Guna Laksana ‎bisa meraup dana segar dari IPO sebesar Rp465 miliar. Dana segar dari hasil IPO setelah dikurangi biaya emisi, sebesar 56,19 persen akan digunakan untuk penyertaan modal ke entitas anak (PT Truba Dewata Guna Persada).



Kemudian, emiten DWGL juga akan menggunakan dana IPO sebesar 33,06 persen untuk pelunasan utang pokok dan bunga ke PT Sinarmas Multi Finance. Sebesar 7,39 persen akan digunakan untuk melakukan pelunasan utang pokok dan bunga kepada PT Dian Ciptamas Agung, dan sisanya 2,82 persen akan digunakan untuk modal kerja.



Adapun Panca Budi Idaman, ‎dengan melepas 375 juta saham di harga Rp850 per saham maka dana segar yang didapatkan dari proses hajatan IPO sebesar Rp318,75 miliar.



Dana segar dari hasil IPO setelah dikurangi biaya emisi, emiten PBID akan menggunakan 70 persen dari IPO untuk ekspansi usaha yang meliputi penambahan mesin, penambahan pabrik, dan sebagainya, dan sebanyak 30 persen untuk modal kerja perusahaan dan entitas anak.





