Lippo Karawaci Akuisisi Lippo Plaza Buton Rp282,7 Miliar

Metrotvnews.com, Jakarta: Rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) setuju mengakuisisi properti terpadu Lippo Plaza Buton di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara.



Adapun nilai akuisisi tersebut sebesar 28,5 juta dolar Singapura atau setara Rp282,74 miliar. Properti terpadu ini terdiri dari Siloam Hospitals Buton yang terhubung dengan Lippo Plaza Buton. Hal tersebut terungkap dalam laporan keuangan perseroan di semester I-2017, serta persetujuan RUPSLB First REIT atas penjualan dan penyewaan kembali properti terpadu di pulau Buton pada 21 September 2017.

"Dengan selesainya akuisisi properti terpadu, portofolio First REIT akan menjadi 19 properti yang berada di Indonesia, Singapura dan Korea Selatan," tutur Presiden Direktur LPKR Ketut Budi Wijaya, dalam siaran persnya, Selasa 10 Oktober 2017.



Siloam Hospitals Buton saat ini merupakan rumah sakit dengan fasilitas terbaru dan paling maju di kota Baubau di pulau Buton. Baubau adalah kota pelabuhan mapan di Sulawesi Tenggara dengan infrastruktur transportasi dan perikanan yang melayani Indonesia Bagian Timur dan Barat.



Dia menjelaskan, Siloam Hospitals Buton adalah rumah sakit tiga lantai yang baru dibangun dengan luas GFA 10,796 m2 dan kapasitas maksimum 140 tempat tidur. Rumah sakit ini telah beroperasi sejak April 2016.



"Siloam Hospitals Buton memiliki Center of Excellence untuk Gawat Darurat dan Trauma serta memiliki fasilitas medis yang modern yang mencakup antara lain, ruang bedah, layanan ambulans, ruang persalinan, klinik rawat jalan, layanan rawat inap, perawatan intensif unit (ICU), ICU untuk Neonatal, mesin X-ray, 16-slice CT Scanner, hemodialisis, dan ultrasonografi," paparnya.



Sementara itu, Lippo Plaza Buton, adalah mal ritel satu lantai yang berdiri sendiri yang mulai beroperasi sejak Desember 2015. Dengan total GFA 11.138 m2, Lippo Plaza Buton adalah satu-satunya mal modern di kota Baubau yang menyediakan fasilitas lengkap untuk para pasien dan pengunjung Siloam Hospitals Buton.



"Model bisnis kami yang seimbang sekali lagi telah menopang total pendapatan ketika permintaan sektor properti melemah selama semester I-2017. Di tengah pelemahan sektor properti, kami meluncurkan proyek kota modern terbaru kami, Meikarta di koridor Jakarta-Botabek-Bandung yang berkembang pesat, di mana 60 persen perekonomian nasional Indonesia berada dan respons dari pasar terlihat sangat menggembirakan," jelasnya.



Dia menambahkan, pada semester kedua tahun ini, perseroan dapat melihat adanya perkembangan permintaan pada sektor properti. Dengan adanya akuisisi properti terpadu di Pulau Buton oleh First REIT, menjadi bukti atas keberlanjutan strategi asset light atau recycling capital LPKR yang akan meningkatkan arus kas serta memperkuat neraca perusahaan.





(AHL)