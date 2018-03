Rupiah Diharapkan Bisa Kembali Terapresiasi

Jakarta: Mata uang rupiah diharapkan bisa terapresiasi kembali terhadap dolar Amerika Serikat (USD) di sepanjang perdagangan hari ini. Hal itu dikarenakan efek kenaikan yen dan pelemahan USD akibat sentimen internal di Amerika Serikat (AS).



‎"Kenaikan yen yang dibarengi dengan pelemahan USD, karena sentimen internalnya, diharapkan masih dapat memberikan semangat pada rupiah untuk kembali terapresiasi," ucap ‎Analis Senior Binaartha Parama Sekuritas Reza Priyambada, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Selasa, 13 Maret 2018.

Rupiah, lanjut Reza, juga akan kembali menguat ‎dengan memanfaatkan pemberitaan adanya rencana pemerintah untuk menaikkan subsidi bahan bakar.‎ Meski demikian, tetap mencermati dan mewaspadai jika terdapat potensi pembalikan arah.



"Rupiah kami perkirakan akan bergerak di kisaran support pada posisi Rp13.780 per USD, sedangkan level resisten akan berada di Rp13.755 per USD," ungkap dia.





Sumber: Samuel Sekuritas Indonesia



Reza mengatakan, gerak positif rupiah dapat kembali terjadi sepanjang perdagangan Senin, 12 Maret 2018. Sebab, mata uang negeri Paman Sam berbalik melemah, setelah pelaku pasar merespons negatif rilis penggajian pekerjaan AS yang lebih rendah dari estimasi.



"USD juga tertekan akibat masih adanya kekhawatiran akan terjadinya perang dagang karena kebijakan proteksionis Presiden Trump," ungkap Reza.



Di sisi lain, dia mengaku, penguatan yang terjadi pada yen Jepang setelah merespons pemberitaan negatif skandal kronisme yang melibatkan PM Jepang dan Menteri Keuangannya, mampu dimanfaatkan sejumlah mata uang Asia lainnya untuk terapresiasi, termasuk rupiah.



"Karenanya rupiah kembali di zona hijau sepanjang perdagangan hari kemarin," pungkas dia.





(ABD)