Akhir Pekan, Rupiah Sore Menguat Tipis ke Rp13.425/USD

Metrotvnews.com, Jakarta: Gerak nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan sore di akhir pekan ini terpantau menguat tipis tapi masih berada di level Rp13.400 per USD. Pemulihan gerak Surat Utang Negara (SUN) ternyata cukup efektif untuk meredam sentimen negatif yang akan menyeret nilai tukar rupiah melemah lebih tajam.



Mengutip Bloomberg, Jumat 23 Desember, nilai tukar rupiah pada perdagangan sore menguat sebanyak 17 poin atau setara 0,13 persen dan berada di posisi Rp13.452 per USD. Day range nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp13.425 per USD hingga Rp13.474 per USD dengan year to date return di minus 2,63 persen.

Petugas bank memperlihatkan mata uang rupiah dan USD (ANTARA FOTO/Rosa Panggabean)

Sementara itu, nilai tukar rupiah menurut Yahoo Finance berada di posisi Rp13.450 per USD. Level terendah nilai tukar rupiah berada di posisi Rp13.419 per USD dan level tertinggi nilai tukar rupiah berada di posisi Rp13.495 per USD. Sedangkan nilai tukar rupiah menurut Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), nilai tukar rupiah berada di posisi Rp13.470 per USD. Sebelumnya, Analis Samuel Sekuritas Rangga Cipta mengatakan, kenaikan outlook peringkat oleh Fitch hanya memberikan sentimen positif ke pasar Surat Utang Negara (SUN) dengan imbal hasil tenor 10 tahunnya kembali turun, di mana aliran dana asing masih konsisten masuk ke instrumen ini sehingga turut mencegah pelemahan rupiah yang terlalu tajam. Secara umum, harga komoditas yang bertahan tinggi mempertahankan kepercayaan diri investor terhadap prospek likuiditas USD di Indonesia. Bahkan, keputusan pemerintah yang akhirnya merelaksasi ekspor mineral juga meningkatkan indikator perekonomian Tanah Air. "Tidak hanya ekspektasi terhadap perbaikan surplus dagang tetapi juga prospek pertumbuhan ekonomi di 2017," kata Rangga, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta. Sementara itu, pertumbuhan Amerika Serikat (AS) direvisi naik dan USD naik tipis. Dolar index yang sempat melemah di pembukaan pasar AS akhirnya berhasil menguat merespons angka revisi pertumbuhan PDB AS yang naik melebihi ekspektasi pasar.