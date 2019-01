Minim Sentimen, IHSG Ditaksir Melempem

Jakarta: Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada pembukaan perdagangan pasar hari ini diprediksi berada di zona merah. Masih minimnya sentimen pendorong gerak IHSG, menjadi salah satu alasan proyeksi pelemahan tersebut.



"IHSG kami estimasikan melemah hari ini mengikuti pergerakan bursa global dan masih minimnya sentimen dalam negeri," tutur tim analis Samuel Sekuritas, dalam hasil risetnya, Senin, 14 Januari 2019.

Menurut hasil riset tersebut, saat ini fokus tertuju pada aturan baru terkait down payment (DP) nol persen untuk kredit motor dan mobil dan penurunan tarif tiket pesawat hingga 60 persen.



Di sisi lain bursa AS sebelumnya ditutup melemah dalam perdagangan terakhirnya, di mana penutupan pemerintahan AS menjadi fokus utama.



"Ketakutan akan terjadinya resesi di AS masih menghantui pasar. Indikator resesi dari Bank of America telah melonjak di minggu-minggu terakhir dan market based model dari Goldman Sachs menunjukkan kemungkinan resesi pada angka 50 persen," jelas analisa tersebut.



Sementara itu, penangkapan kembali seorang direksi Huawei Technologies Co di Polandia dengan tuduhan spionase kembali menaikkan tensi yang berkaitan dengan Huawei. Sebagai informasi, Eropa merupakan kontributor pendapatan terbesar untuk Huawei.



Sedangkan dari pasar komoditas, harga minyak mentah melemah dua persen seiring kekhawatiran terhadap perlambatan ekonomi global. Sementara sinyal bahwa pembatasan produksi oleh koalisi OPEC memberi sentimen positif.









