Rupiah Terdongkrak

Jakarta: Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada penutupan akhir perdagangan sore ini menguat tipis.



Rupiah sebelumnya diperkirakan melemah seiring dengan menguatnya indeks dolar yang bergerak ke level 95,7-96 terhadap beberapa mata uang kuat utama lainnya di dunia.

Mengutip data Bloomberg, Jumat, 5 Oktober 2018, rupiah diperdagangkan menguat ke Rp15.183 per USD dibandingkan perdagangan pagi di Rp15.183 per USD.



Gerak rupiah menguat hingga mencapai empat poin atau setara 0,03 persen. Adapun rentang gerak rupiah sepanjang hari berada di Rp15.165-Rp15.193 per USD.



Sementara mengutip data Yahoo Finance, rupiah berada di level Rp15.180 per USD. Rupiah menguat hingga 20 poin atau setara 0,13 persen. Sedangkan melihat data kurs tengah Bank Indonesia, Jisdor, rupiah berada di Rp15.182 per USD.



Analis Samuel Sekuritas Ahmad Mikail sebelumnya memprediksikan gerak rupiah akan terbebani penguatan harga minyak yang berada di level USD76 per barel.



Selain itu, pelemahan euro terhadap dolar juga menjadi pemicu melempemnya mata uang Garuda. Sejumlah politisi di Italia mendorong Italia keluar dari zona euro untuk memperbaiki negara itu membuat euro lemah.





(AHL)