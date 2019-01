Rupiah dan IHSG Cerah

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS bergerak menguat di bawah Rp14.100 per USD. Hal ini sejalan dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang berada di zona hijau.



Mengutip Bloomberg, Jumat, 25 Januari 2019, rupiah menguat hingga mencapai 77,5 poin atau setara 0,55 persen ke posisi Rp14.092 per USD.

Pada awal pembukaan perdagangan rupiah sempat berada di level Rp14.155 per USD dibandingkan sebelumnya yang berada di Rp14.170 per USD.



Sementara mengutip data Yahoo Finance, rupiah berada di level Rp14.85 per USD. Rupiah menguat hingga mencapai 125 poin atau setara 0,88 persen dibandingkan pembukaan pagi yang berada di Rp14.150 per USD.



Sedangkan berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia (BI), Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), rupiah diperdagangkan di level Rp14.163 per USD.



Sementara itu gerak IHSG menguat 16,188 poin atau setara 0,25 persen ke posisi 6.482 dari pembukaan yang sempat berada di level 6.474.



Volume perdagangan tercatat sebanyak 12,1 miliar lembar saham senilai Rp9,1 triliun. Sebanyak 216 saham menguat, 204 saham melemah, 124 saham stagnan, serta terjadi 457.780 kali frekuensi.









(AHL)