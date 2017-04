Rupiah Stabil di Rp13.322/USD

Metrotvnews.com, Jakarta: Pergerakan nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan sore ini ditutup stabil jika dibandingkan dengan pembukaan perdagangan pagi tadi.



Mengutip Bloomberg, Jumat 21 April 2017, rupiah diperdagangkan di level Rp13.322 per USD. Mata uang Garuda ini sempat melemah satu poin atau setara 0,01 persen.

Sumber: Yahoo Finance

Adapun rentang gerak rupiah sepanjang hari ini berada di kisaran Rp13.311-Rp13.328 per USD. Sementara year to date (ytd) return tercatat sebesar -1,12 persen.Sementara itu, berdasarkan data Yahoo Finance, rupiah bergerak di level Rp13.320 per USD. Rupiah sempat melemah sebesar dua poin atau setara 0,0150 persen.Selain itu, mengutip data kurs tengah Bank Indonesia (BI), kurs referensi Jakarta Interbank Spor Dolar Rate (Jisdor), rupiah diperdagangkan di level Rp13.320 per USD.Sebelumnya, analis Samuel Sekuritas Rangga Cipta memprediksi bahwa gerak upiah masih diliputi sentimen pelemahan di saat mayoritas kurs lain di Asia menguat hingga Kamis kemarin."Respons terhadap hasil pilkada Jakarta cenderung negatif tetapi tidak berlebihan dan ke depan efeknya dipercaya akan memudar," jelas dia.Namun demikian, BI RR rate yang tetap tidak terlalu diperhatikan tetapi BI yang kurang optimistis terhadap pertumbuhan, menambah sentimen negatif yang ada. Pelemahan rupiah akan bertahan dalam jangka pendek.(AHL)