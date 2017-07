Cari Dana Segar, Siloam Bakal Right Issue 325,2 Juta Saham

Metrotvnews.com, Jakarta: PT Siloam Internasional Hospital Tbk (SILO) berencana menambah modal lewat proses Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau right issue. Aksi kali ini, perseroan berencana melepas sebanyak 325,2 juta saham baru dengan nilai nominal sebesar Rp100 per saham.



Hingga penutupan perdagangan bursa Rabu 26 Juli 2017, saham dengan kode ticker SILO ditutup di harga Rp10 ribu per saham. Jika menggunakan harga di kisaran tersebut, artinya perusahaan bisa memperoleh dana segar dari right issue sekitar Rp3,25 triliun.

Mengutip prospektus perusahaan di keterbukaan informasi BEI, dana hasil right issue akan digunakan perusahaan untuk mengembangkan dan ekspansi usaha, baik langsung maupun tidak langsung melalui anak usaha. Hal itu akan direalisasikan melalui akuisisi, pembelian aset atau saham perusahaan yang dapat bersinergi dengan perusahaan.Selain itu, dana hasil rigths issue tersebut akan digunakan sebagai modal kerja perseroan dan anak usaha.Bagi pemegang saham perusahaan yang pada saat pelaksanaan right issue tidak menggunakan haknya dan tidak mengambil porsi saham baru, maka kepemilikannya akan terdilusi maksimal 20 persen.Perlu diketahui, kepemilikan saham Siloam dipegang oleh PT Megapratama Karya Persada sebanyak 670.211.685 lembar saham, atau setara 51,51 persen dari total modal disetor dan ditempatkan, Prime Health Company Limited memegang 195.091.875 lembar saham atau sebesar 15 persen.Adapun kepemilikan kurang dari lima persen adalah PT Gloria Mulia memegang 56.324.949 lembar saham atau 4,33 persen, PT Nilam Baru Bersinar memiliki 49.612.500 lembar saham atau 3,81 persen, PT Safira Prima Utama memegang 30.306.653 lembar saham atau 2,3 persen dan PT Maharama Sakti memegang 1.125.000 lembar saham atau 0,09 persen.Untuk mempermudah jalan right issue, rencana perusahaan akan terlebih dahulu mengelar rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) pada 4 September 2017. Dengan begitu, pemegang saham bisa menyetujui perjalanan right issue tersebut.(SAW)