Laju Rupiah Pagi Menguat di Rp13.266/USD

Metrotvnews.com, Jakarta: Gerak nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan pagi jelang libur panjang di akhir pekan terpantau menguat dibandingkan dengan perdagangan sore di hari sebelumnya di Rp13.275 per USD. Nilai tukar rupiah memiliki peluang untuk terus bergerak menguat di hari ini.



Mengutip Bloomberg, Kamis 13 April 2017, nilai tukar rupiah pada perdagangan pagi dibuka di posisi Rp13.266 per USD. Day range nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp13.253 per USD hingga Rp13.273 per USD dengan year to date return di minus 1,47 persen. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp13.261 per USD.

Sebelumnya, faktor global mendukung pergerakan nilai tukar rupiah dan tensi politik meninggi. Nilai tukar rupiah kembali mengalami penguatan walaupun hanya tipis di perdagangan Rabu, sejalan dengan pelemahan USD di Asia."Pelemahan USD di Asia sepertinya masih akan berlanjut sehingga akan meminta apresiasi rupiah. Semakin turunnya imbal hasil UST juga akan memberikan alasan investor asing untuk mengincar Surat Utang Negara (SUN)," kata Analis Samuel Sekuritas Rangga Cipta, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta.Sementara itu, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kritik USD yang bergerak menguat dam data perdagangan Tiongkok ditunggu. Dolar index yang sedang mengoreksi penguatannya semakin melemah menyusul komentar Trump yang mengritik USD yang terlalu kuat."Defisit anggaran AS yang semakin melebar di Maret 2017 juga semakin menyurutkan harapan adanya ruang fiskal bagi Trump untuk memberikan stimulus. Pagi ini ditunggu data perdagangan Tiongkok yang diperkirakan membaik," kata Rangga.(ABD)