Risiko Perang Dagang Buat IHSG Diperkirakan Masih Tertekan

Jakarta: Bursa saham Amerika Serikat (AS) ditutup menguat dengan saham Apple tercatat sebagai perusahaan publik pertama yang mencatat nilai kapitalisasi sebesar USD1 triliun. Sebanyak 70 persen dari emiten yang melantai di S&P telah melaporkan kinerja dengan 78 persen melaporkan kinerja di atas estimasi.



Di sisi lain, Samuel Research Team mengungkapkan, Presiden AS Donald Trump saat ini tengah berdiskusi dengan Perwakilan Perdagangan AS Robert Lightizer untuk menaikkan tarif pajak impor untuk barang impor dari Tiongkok senilai USD200 miliar dari sebesar 10 persen menjadi 25 persen.

"Kementerian Perdagangan Tiongkok merespons akan melakukan tindakan yang dirasa perlu untuk menjaga kepentingan global. Data jobless claims tercatat tumbuh 218 ribu atau sejalan dengan konsensus," sebut Samuel Research Team, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Jumat, 3 Agustus 2018.



Sementara itu, Samuel Research Team menambahkan, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan masih tertekan seiring ancaman perang dagang yang kembali menggema setelah Trump mempertimbangkan mengenakan tarif pajak impor yang lebih tinggi untuk barang dagang Tiongkok.



"Selain itu, lemahnya kinerja dan prospek emiten dengan kapitalisasi besar menjadi katalis negatif bursa. Nilai tukar rupiah tercatat melemah ke Rp14.475 per USD sedangkan pasar EIDO juga melemah," sebut Samuel Research Team.



Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average turun 7,66 poin atau 0,03 persen menjadi ditutup di 25.326,16 poin. Indeks S&P 500 naik 13,86 poin atau 0,49 persen menjadi berakhir di 2.827,22 poin. Indeks Komposit Nasdaq ditutup meningkat 95,40 poin atau 1,24 persen menjadi 7.802,69 poin.



Saham Apple naik 2,92 persen menjadi ditutup pada USD207,39 per saham, mengangkat nilai pasarnya di atas angka USD1 triliun. Saham pembuat iPhone itu telah melonjak sejak melaporkan laba kuartalan yang lebih kuat dari perkiraan setelah bel penutupan perdagangan. Saham Apple melonjak 5,9 persen pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat.









(ABD)