Rupiah Menjauhi Level Rp14.500/USD

Jakarta: Mata uang rupiah berusaha menjauhi level Rp14.500 per USD pada penutupan perdagangan hari ini. Mata uang rupiah semakin menguat terhadap mata uang Paman Sam seiring dengan melemahnya indeks dolar.



Bloomberg, Senin, 30 Juli 2018 mencatat mata uang rupiah berada pada Rp14.415 per USD atau naik dua poin. Kemudian Yahoo Finance melansir mata uang rupiah naik 10 poin dengan berada pada Rp14.403 per USD. Setelah itu Bank Indonesia mencatat mata uang rupiah menguat dengan berada pada Rp14.409 per USD.

Indeks dolar diperkirakan melemah di sekitar level 94,5-94,75 terhadap beberapa mata uang utama dunia seperti euro dan pound. Pertumbuhan ekonomi AS yang tumbuh 4,1 persen di triwulan kedua (QoQ) gagal memberikan sentimen positif bagi dollar di tengah kemungkinan normalisasi kebijakan European Central Bank (ECB) terhadap stimulus moneternya dalam waktu dekat.



"Rupiah diperkirakan kembali lanjutkan penguatan hari ini seiring sentimen positif kemungkinan dicabutnya Domestic Market Obligation (DMO) bagi produsen batu bara untuk mendorong peningkatan ekspor dan peningkatan devisa luar negeri Indonesia. Rupiah kemungkinan menguat ke level Rp14.390-Rp14.420 per USD," kata tim analis Samuel Sekuritas Indonesia.





