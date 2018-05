Penguatan Bursa AS Diperkirakan jadi Sentimen Positif IHSG

Jakarta: Bursa saham Amerika Serikat (AS) ditutup menguat pada perdagangan terakhirnya seiring meredanya kekhawatiran perang dagang antara AS dan Tiongkok. Tiongkok menyatakan akan mengimpor lebih banyak produk AS demi mengurangi defisit perdagangan AS dengan Tiongkok.



"Namun, berita seputar perkembangan perang dagang ini masih dapat mewarnai pasar kedepannya. Dari pasar komoditas, harga komoditas energi seperti minyak dan batu bara kemarin relatif lebih stabil setelah penguatan signifikan di bulan ini," sebut Samuel Research Team, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Selasa, 22 Mei 2018.

Di dalam negeri, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah sebanyak 0,85 persen kemarin dengan dana asing tercatat net sell Rp999 miliar di pasar reguler. Hari ini, kenaikan bursa AS dapat menjadi sentimen positif bagi IHSG, namun pelemahan nilai tukar rupiah masih berpotensi menekan IHSG.



Sementara itu, indeks Dow Jones naik sebanyak 1,21 persen menjadi berakhir di 25.013,29 poin. Kemudian indeks S&P 500 bertambah 0,74 persen menjadi ditutup di 2.733,01 poin. Sementara indeks Komposit Nasdaq berakhir meningkat 0,54 persen menjadi 7.394,04 poin.



Tiongkok dan Amerika Serikat telah mengeluarkan pernyataan bersama pada akhir pekan lalu dan berjanji untuk tidak meluncurkan perang dagang terhadap satu sama lain. Kesepakatan perdagangan yang dicapai memberi efek positif terutama dari sisi perdagangan dunia.



Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin mengatakan Amerika Serikat dan Tiongkok telah mencapai kesepakatan tentang kerangka hubungan ekonomi dan perdagangan mereka, dan kedua belah pihak telah sepakat untuk menunda kemungkinan perang dagang. Dia menambahkan kedua pihak akan melanjutkan komunikasi mereka tentang masalah-masalah perdagangan.



Para analis mencatat berkurangnya ketegangan perdagangan Amerika Serikat dan Tiongkok kemungkinan membantu saham-saham produsen cip terbesar. Sementara itu, USD yang kuat merupakan hambatan pasar saham dan dapat menimbulkan ancaman bagi pertumbuhan laba emiten, kata para ahli.









(ABD)