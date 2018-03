Anak Usaha Astra Terbitkan Obligasi Rp500 Miliar

Jakarta: PT Serasi Autoraya berencana melakukan penawaran umum Obligasi Berkelanjutan I Tahap I-2018 senilai Rp500 miliar dengan tingkat kupon berkisar 6,1-8,25 persen. Target perolehan dana dari Obligasi Berkelanjutan I sebesar Rp2 triliun.



Pada penerbitan obligasi ini, anak usaha dari PT Astra International Tbk (ASII) ini telah menunjuk tiga penjamin pelaksana emisi, yakni PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas dan PT BCA Sekuritas. PT Fitch Rating Indonesia pun telah menetapkan obligasi ini pada peringkat AA-idn.



Presiden Direktur Serasi Autoraya, Firman Yosafat Siregar mengatakan, ‎obligasi yang diterbitkan tanpa warkat ini terdiri dari tiga seri, yakni Seri A bertenor 370 hari dengan tingkat kupon sekitar 6,1-6,6 persen, seri B bertenor tiga tahun dengan kupon 7,25-8 persen.



"Lalu seri C bertenor lima tahun dengan tingkat kupon berkisar 8-8,25 persen," ucap Firman dalam keterangan resminya, Rabu, 28 Maret 2018.



Obligasi Tahap I ini, bilang Firman, ditawarkan dengan nilai 100 persen dari jumlah pokok obligasi dengan bunga obligasi yang dibayarkan setiap triwulan, sesuai tanggal jatuh tempo pembayaran.



Penerbitan obligasi ini bisa mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 19 April 2018, sehingga penawaran umum bisa dilakukan pada 23-24 April 2018.



Perkiraan tanggal penjatahan pada 25 April 2018 dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 30 April 2018. "Seluruh dana hasil penerbitan obligasi ini akan digunakan untuk modal kerja dalam menunjang kinerja perseroan," jelas Firman.



Adapun pembayaran bunga obligasi pertama untuk masing-masing seri pada 27 Juli 2018, sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir dan sekaligus jatuh tempo pada 7 Mei 2019 untuk Seri A. Sementara itu untuk Seri B pada 27 April 2021 dan Seri C pada 27 April 2023.



"Penawaran Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Serasi Autoraya tidak memiliki jaminan secara khusus, tetapi para pemegang obligasi akan mendapatkan perlakuan setara dengan perlakuan yang diberikan perseroan kepada kreditur lain‎," pungkas Firman.

(SAW)